Hiliskevadeni vältav hooaeg ja rajad igale tasemele muudavad Norra ideaalseks suusapuhkuse sihtkohaks

„Lihavõtted tähistavad Skandinaavia alpides talvise kõrghooaja lõppu ja vaiksema „naudime päikest ja õlut“ hooaja algust. Alates märtsist on päikeselisi päevi rohkem ja päevad on pikemad, mis tähendab, et ka liftid suletakse hiljem ning mõnel korral nädalas lubatakse nõlvadele eriti vara. See on tõeliste mäehuntide unelmate aeg mäerõõmude nautimiseks. Suusatajate ja lumelaudurite vormiriietuseks on siis dressipluusid, restoranide väliterrassid on inimesi täis ning boonuseks lahkud reisilt päevitunud põskedega. Kuigi põhjapoolsemates kuurortides saab veel juuniski suusatada, siis lõunapoolsemate mägede ametlik hooaeg venitab end aprilli lõpuni välja, nii et kevadkuud on ideaalne aeg Norrasse sõitmiseks,“ soovitab suusapisikuga nakatunud naine.