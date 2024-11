Kogenud laskesuusataja nipid talvise suusapuhkuse planeerimiseks

Kogenud laskesuusataja Mark-Markos Kehva sõnul on just hoolikas eeltöö ja planeerimine need, mis teevad suusapuhkusest tõeliselt meeldejääva kogemuse. Kui n-ö kodutöö on tehtud, saab kohale jõudes päriselt hetkes olla ja puhkust nautida. Et iga talvise reisiplaneerija elu lihtsamaks teha, jagab laskesuusataja lahkelt nippe ja mõtteid, mida ta ka ise suusareisi planeerides alati kasutab.

Millal?

Kuigi tavapärased ajad suusareisiks on talvised ja kevadised koolivaheajad, soovitab Kehva neid nädalaid võimalusel siiski vältida. „Oluline on teada, et skandinaavlaste ja eestlaste koolivaheajad ei kattu. Eriti Rootsi, aga ka Eesti koolivaheajaga samal nädalal suusatama minnes peab kindlasti arvestama suurte rahvamasside ja järjekordadega. Külmaga lifti järjekorras seismine või nõlval masside vahel slaalomi sõitmine ei ole kõige meeldivam kogemus,“ teab suusataja omast kogemusest rääkida. Koolivaheaja nädalatel masside vältimiseks tasub võimalusel mäele minna hilisematel õhtutundidel või kohe hommikul vara, kui suurem osa puhkajatest veel suuski alla saanud ei ole. Olenevalt suusakeskuse asukohast algab Rootsis hooaeg detsembri keskpaigas ning võib kesta isegi kuni aprilli lõpuni. Rahulikumad ajad mägede nautimiseks ongi hooaja algus ja lõpp. Viimase puhul saab nautida rohkelt päikeselisi ilmu ja jalga puhata kohvikute terrassidel päevitades.

Kui kauaks?

Suusareisiks Rootsi soovitab Kehva planeerida terve nädala. Paar päeva tuleb arvestada juba edasi-tagasi transpordile, kuna suusakeskused on kõik Lääne- ja Põhja-Rootsis. „Nädalasel reisil jääb tavaliselt viis päeva suusatamiseks ja see on enamikule inimestele rohkem kui küll,“ räägib Kehva. Selle aja jooksul jõuab lisaks suusanõlvadele ka piirkonnas mujal ringi käia ja erinevaid talviseid tegevusi nautida.

Autoga reisimine on mugavam