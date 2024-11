Tippsuusataja paljastab: need on Rootsi kolm parimat suusakuurorti

„Elamusterohkeks suusareisiks ei pea ilmtingimata kaugele sõitma. Euroopa mägede kõrval pakuvad väga häid mäesuusanõlvu ja murdmaaradu nii Rootsi kui ka Norra. Mõlemasse saab mugavalt DFDS-i laevaga Paldiskist, mis on kiireim meretee Rootsi. Õhtul kell üheksa laeva ja juba järgmise päeva hommikul kell 7.30 saab alustada sõitu oma lemmiksuusakeskusesse. Kui veab, jõuab samal õhtul ka öösuusatamist nautida. Skandinaavias hinnatakse talviseid spordialasid kõrgelt, nii et väljakutseid jagub erinevate alade harrastajatele, aga ka lihtsalt kelgutajatele. Muretsema ei pea ka need reisikaaslased, kes iga päev mäel olla ei soovi, sest lisaks lumelauaga sõitmisele ja suusatamisele jagub suusakeskustes ka hulgaliselt teistlaadi tegevusi,“ räägib Skandinaavias rohkelt treeninglaagrites ja meelelahutuslikel suusareisidel käinud laskesuusataja.

Åre

Kehva sõnul on Rootsi kuurortide pärl kindlasti Åre, mida ta läheduses asuvas Östersundis treenides alati külastada püüab. Põhjamaade suurim suusakeskus koosneb neljast külast: Tegefjäll, Duved, Åre By ja Åre Björnen. Kokku on külastajate suusamenüüs 89 erineva raskusastmega nõlva, 41 tõstukit, trikipark, kümneid erinevaid söögikohti ja muidugi lastele ning algajatele mõeldud nõlvad. Kokku üle saja kilomeetri suusanõlvu, millest pikim lausa üle kuue kilomeetri. Duved on lumelaudurite seas palavalt armastatud, kuid sobib hästi ka peredele. Õdusat ja rahulikku olustikku pakub ka Björnen. Võrreldes teiste Rootsi suusakeskustega on Åre veidi kommertslikum ja meenutab Kesk-Euroopa suusakuurortide melu. Näiteks keskuse Åre By piirkonnas toimub suusahooajal mitmeid vabaõhuüritusi, aga ka vilgas ööelu. Tegemist on praktiliselt ainsa Skandinaavia suusakeskusega, kust ei puudu korralik after ski.