Millist kuurorti Egiptuses valida? Novatours teeb sisuka ülevaate

Piirkonna suurim kuurort, Kairost ligi 450 km kaugusel asuv Hurghada pakub mitmesuguseid puhkamisvõimalusi kogu perele. Need, kes armastavad puhata aktiivselt, saavad sukelduda veealusesse värvikasse maailma, proovida purjelauasõitu või lohesurfi. Kuurordis on mitmeid veespordikeskuseid, kust saab laenutada vajalikku varustust ning osaleda koolitustel. Novatoursi reisiesindajaga võib minna kõrbeekskursioonile, sõita džiipidega ja ATV-ga, külastada beduiiniküla ja nautida laevareisi Giftuni saarele ning vaadata oma silmaga Punase mere imelist veealust maailma.

Enamik inimesi tuleb oma rannapuhkust veetma just Punase mere, sooja kliima, külalislahkete hotellide ning auväärse ajaloopärandi tõttu. Kui mainitud kooslust ei eksisteeriks, ei oleks need paigad ka maailma populaarsemate sihtkohtade hulgas.

Hurghadat ja Sharm el Sheiki ühendab Punane meri – see on nende puhkepiirkondade suurim aare, kus elab umbes 1300 kalaliiki. See pakub snorgeldajatele, sukeldujatele ja teistele veealuse elu entusiastidele ehedat vaatemängu ning uusi avastusi.

Hurghada linn jaguneb suuresti kolmeks. Vanast kalurikülast linnakeskuseks arendatud Sakkalas asub palju hotelle ja suveniirikauplusi. Siit leiavad reisijad kindlasti koha, kus midagi huvitavat süüa või värskendavat juua, näiteks energiast pakatavat suhkruroojooki.

Hurghada jahisadam annab võimaluse Sakkala saginast eemalduda ja nautida värsket mereõhku ning jalustuskäike. Siin asuvad ka mõned parimad Egiptuse restoranid, mõnusad kohvikud, diskoteegid ja trendikad baarid.

El Dahar on linna vanim osa. See on ehtne Põhja-Aafrika – vähe hotelle ja palju kohalikke. Õhtuti siin jalutades võib märgata mehi, kes popsutavad vesipiipu, joovad teed ja lobisevad päevakajalistel teemadel.

Village Roadi modernne piirkond pakub külastajatele enam kui viie kilomeetri ulatuses hotelle, kauplusi, kohvikuid ja baare.

Hurghada lennujaamast ligi 35 kilomeetri kaugusel põhjas asuvat El Gounat ehk Egiptuse Veneetsiat peetakse kõige moodsamaks, elegantsemaks ja modernsemaks kuurordiks tervel Punase mere rannikul. Selle sissepääs on piiratud ja iga sisenejat tervitavad esmalt turvamehed. Tänu sellele on El Gounas tunduvalt vähem turiste ja külastajad saavad nautida rahulikku puhkust. El Gouna arhitektuur on omapärane – domineerivad madalad bangalo-tüüpi hotellid, mis on ühendatud sildadega ning külastajad tuuakse hotelli juurde kanalitel sõitvate paatidega. El Gounas saab puhata vaiksetel randadel, imetleda rohelust ja õitsvat loodust ning avastada värviküllast merepõhja.