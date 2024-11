„See on võit.“ Lennukitootja Boeingu töötajad lõpetasid mitu nädalat kestnud streigi

Streik peatas lennukite tootmise ja süvendas raskustes oleva lennukitootja finantskriisi. Umbes 33 000 mehhaanikut, kes töötavad enim müüdud 737 MAX reaktiivlennuki kallal, aga ka 767 ja 777 laiatarbelennukitega, on alates 13. septembrist streikinud. Töötajad nõudsid 40% palgatõusu.

Ametiühingu teatel hääletas 59% liikmetest uue lepingu poolt, mis sisaldab 38% palgatõusu nelja aasta jooksul. See leevendas survet Boeingu uuele tegevjuhile Kelly Ortbergile pärast seda, kui viimaste nädalate jooksul hääletati kaks eelnevat palgapakkumist maha.

„See on võit. Me võime pea püsti hoida,“ ütles ametiühingu juhtiv läbirääkija Jon Holden liikmetele pärast tulemuste välja kuulutamist. „Nüüd on meie ülesanne minna tagasi tööle.“

Holden märkis, et 59% töötajate heakskiit tähendab, et oli ka neid, kes polnud hääletusega rahul. Kuid ta lisas, et töötajad saavad suhted Boeingu juhtkonnaga uuesti üles ehitada ja praegune vaidlus ei peaks neid morjendama.

Töötajad võitlesid välja palju suurema palga

Boeing on öelnud, et mehaanikute keskmine aastapalk uue nelja-aastase lepingu järgi on 119 309 dollarit aastas (9942 dollarit kuus). Varem oli see 75 608 dollarit (6300 dollarit kuus).

Boeingu suurima ametiühingu viimase 16 aasta esimese streigi lõppemine on ettevõtte jaoks kahtlemata kergendus. 2024. aasta on Boeingu firmale pakkunud mitmeid väljakutseid. Jaanuaris raputas maailma juhtum, kus peaaegu täiesti uuelt Boeing 737 Max lennukilt tuli keset lendu ära uksepaneel. Õnneks keegi selle tagajärjel kannatada ei saanud, kuid see pani küsimärgi alla kogu Boeingu firma toimimise.

Pärast hääletust ütles Ortberg Boeingu töötajatele saadetud sõnumis, et tal on hea meel, et ametiühing on kokkuleppe ratifitseerinud.

„Kuigi viimased kuud on olnud meie kõigi jaoks rasked, oleme kõik osa ühest meeskonnast,“ ütles ta. „Ees seisab palju tööd, et jõuda tagasi tipptasemele, mis tegi Boeingust kunagi niivõrd ikoonilise ettevõtte.“