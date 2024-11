Sel talvel saab Tallinnast otselennuga 40 sihtkohta

Lennufirmade suurim väljakutse

Vaatamata sellele, et talv alles saabub, on mitmed lennufirmad juba alustanud 2025. aasta suvelendude müüki. Järgnevateks aastateks prognoositakse lennureisijate arvu kasvu kogu maailmas. „Lennufirmade suurim väljakutse on, kuidas sama lennukite arvuga teenindada kasvavat reisijate hulka. Lennukitootjate tarneraskused ja uue põlvkonna lennukite mootorite tihedam hooldusvajadus on tinginud olukorra, kus lennukeid on puudu. Tahes tahtmata tähendab see, et lennufirmadel tuleb teha liinivõrgus valikuid ja otseliini saamiseks jääb valikusse rohkem öiseid lende,“ sõnas Pärgmäe.