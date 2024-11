Soome lahel sõitis Megastari kõrval Venemaa allveelaev. Tallink: tegu on tavapärase nähtusega

Nimelt sõitis Tallinki Megastari laeva kõrval allveelaev. „See oli erakordne vaatepilt,“ kirjeldas Mattila. Ta kahtlustas kohe, et tegu võib olla Venemaa allveelaevaga. „Maailm on praegu ju rahutu. Pole eriti hea tunne, kui nad laevale nii lähedal on,“ lisas ta.

Venemaa sõjatehnika ekspert Petri Mäkelä kinnitas, et tegu oli Venemaa allveelaevaga. „Läänemere laevastikus on vähemalt üks selline ja Peterburi laevatehas tegeleb ka mujale müüdud allveelaevade remondiga,“ ütles ta.

Tallinki peakapten Tarvi-Carlos Tuulik sõnas, et rahvusvahelistes vetes vee peal sõitev allveelaev on üpris tavapärane nähtus Soome lahel. „Soome lahe laevaliiklus on tihe ja laevad järgivad kehtestatud reegleid, mille üle peavad valvet piirnevate riikide merevalvekeskused,“ kinnitas ta, et muretsemiseks põhjust pole.