Jaapani ikooniline mägi on endiselt lumeta, muutes eksperdid murelikuks

Lumemütsike hakkab Fuji mäele tekkima tavaliselt oktoobri alguses, mille eesmärk on andma märku talve saabumisest. Tänaseni pole aga lumi mäeharjale tekkinud, mis tõstatab ekspertide seas esile kliimamured.

Fuji lumepuudus on tingitud Jaapani erakordselt soojast ilmast. Kohaliku ilmauurija sõnul on kõrged temperatuurid kestnud Jaapanis alates suvest. Ilm oli lausa nii soe, et registreeriti ka uus kuumarekord.