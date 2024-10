Itaalia ehitab mandri ja Sitsiilia saare vahele maailma pikima rippsilla

Kui Eestis on pikki aastaid räägitud Saaremaa sillast, siis Itaalia on pea sama kaua mänginud mõttega ehitada sild Sitsiilia ja mandri vahele. Viimati tegeleti sellega tõsisemalt 2000. aastate alguses, enne kui plaan 2013. aastal taas sahtlisse pandi.

Maailma pikim rippsild

Itaalia poliitikud pole silla osas aga üksmeelel. On neid, kelle arust puhub see saare stagneeruvale majandusele taas elu sisse. Kriitikud aga ütlevad, et see oleks riigi raha raiskamine ja aktiivsete vulkaanide tõttu ka riskantne tegevus.