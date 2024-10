Puhkusereiside nõudlus on laes. Eestlased kipuvad talviste puhkuste planeerimist viimasele minutile jätma

„Enamus Euroopast puhkab samal ajal. Nii kasvab reiside ja majutuse nõudlus, mis kajastub kõrgemates hindades,“ selgitab Go Traveli tootejuht Jane Laurisoo. Ta lisab, et reiside saadavus on jõuludel ja aastavahetusel piiratud ning tihti müüakse pakettreisid varakult välja. „Oleme aasta lõpus reisibürooga sageli olukorras, kus nõudlust on, aga pakkuda ei ole midagi.“

Lapimaa populaarsus kasvab

„Lapimaa ja Jõuluvana küla on olnud Eesti perede seas alati populaarsed. Sihtkoha nõudlus on viimastel aastatel veelgi kasvanud ning eriti jõuluperioodil võib populaarsete majutuste ja transpordi saadavus kiiresti otsa saada,“ märgib Maddison, kelle sõnul võib Jõuluvana külastust võrrelda Disney- või Legolandiga, mida soovitakse vähemalt korra elus külastada. „Pigem hakatakse liiga hilja broneerimise peale mõtlema,“ hindab ta.

Go Travel tootejuhi sõnul võiks hiljemalt jaanipäevaks plaan paigas olla: „Neil, kel on kindel soov jõulud või aastavahetus Lapimaal veeta, soovitame broneerimisega alustada kohe, kui rongi- või lennupiletid müüki paisatakse.“ Laurisoo nendib, et kui suvekuul on valikuid enam ja hinnatase mõnevõrra soodsam, siis oktoobriks on kohtade saadavus väike ja hinnad tõusnud.