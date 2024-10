Reisikorraldaja: koolivaheaja reisid on mitu nädalat varem välja müüdud

Mitte ainult kooliealiste lastega pered ei taha sügiskülma ajal päikese kätte puhkama minna, vaid üleüldse on nõudlus suur. Reisikorraldaja juhib tähelepanu sellele, et reiside planeerimisel tuleks alati arvestada ka puhkuseperioodidega.

Enamik reisijaid suundub ikka päikese poole: Egiptusesse Sharm el Sheikhi ja Hurghadasse, millele populaarsuselt järgneb Türgi Antalya piirkond. Need reisid on saadaval oktoobri lõpuni ja enamasti reisivad ühe või kahe lapsega pered.

„Tavaliselt on koolivaheajad ja riigipühad periood, mil nõudlus ületab pakkumist ja siis ei ole ka viimase hetke reisid saadaval. Oleme eelolevaks koolivaheajaks lisanud lennud Egiptusesse Leedust ja Lätist ning pakutavad kohad on kiiresti täitunud,“ räägib Aurimas Janušauskas, Join UP! Balticu müügi- ja arendusjuht. „Praegu on olukord, kus reisijad helistavad, et broneerida reise lähimateks kuupäevadeks oktoobris, kuid reisidele on jäänud vaid paar kohta, alates päris oktoobri lõpust.“