Nautige sügisesi seiklusi Cēsise maakonnas!

Ieriķis naudivad loodusesõbrad marsruuti mööda Cecili loodusradu , kus on näha muljet avaldav Cecili kalju, Dančupīte kanjon, koobas, juga ja Cecili mänd. Kui otsustate veeta päeva Ieriķis, tasub külastada ka Ieriķi veskit, kus on mitu juga, või Ieriķi jaama, kus noored ja vanad saavad virtuaalreaalsusprillidega kogeda Võnnu lahingu ajaloolisi sündmusi. Tagasiteel Riiasse saate peatuda Līgatnes ja jalutada Vienkoči pargis , mängida Līgatne võrgupargis , külastada Līgatne paberiveski küla, maitsta Līgatne veine või õunamahla ning süüa restoranis Pavāru māja .

Teine külastamist väärt objekt Cēsises on Līči-Lanģi kaljud . Kokku saab umbes üheksa kilomeetri pikkusel rajal uurida kaheksat suurt allikat ja üheksat koobast ning nišši. Lisaks on ühes koopas kolm sissepääsu.

Cēsise maakonnas on mitmeid matkaradu, mida läbida, avastades Cēsise looduslikke ja kultuurilisi aardeid. Lastega peredele või neile, kes eelistavad mitte liiga pikka jalutuskäiku teha, on saadaval lihtsamaid radu. Näiteks lühike jalutuskäik läbi Āraiši järve arheoloogiapargi ja Āraiši linnuse varemete viib teid teekonnale läbi sajandite. Linnuse varemetest avaneb imeline panoraamvaade Araiši järvele, mille lähedal asuvad kirik ja tuuleveski . Kõige aktiivsemad seiklejad võivad registreeruda jalutuskäigule siberi haskidega – igav ei hakka!

Avastage ajaloo ja kultuuri oaas!

Seiklused ootavad neid, kes eelistavad nautida sügist soojas. Lielstraupe lossi külastamine on põnev – oma ajaloolise võlu, kaunistatud tammepuust trepi ja suurepäraste glasuuritud keraamiliste ahjudega pakub see huvi nii noortele kui ka vanadele.

Rucka mõis on samuti imetlusväärne ja uhke. See on täis elu – külastajad saavad sageli registreeruda erinevatele kasulikele ja huvitavatele meistriklassidele, et õppida ning proovida uusi asju, vahel toimuvad mõisas imelised kontserdid. Täielikuks õnneks võib igaüks proovida autentset Napoli stiilis pitsat Rucka mõisa väikeses perekohvikus Trattoria .

Kuid see pole veel kõik, sest külastamist väärib ka keskaegne Cēsise linnus , Läti kõige paremini säilinud linnus, ja Cēsise muuseum . Uue linnuse ajaloonäitusel saab tutvuda linnuse ajastule omaste kõrvalhoonete ja teenijate ruumidega, samas kui Lademacheri torni teisel korrusel ning kolmandal ja neljandal korrusel ootab külastajaid restaureeritud ja silmapaistev linnuse interjöör ning krahv Sieversi perekonna ajalugu.

Külastamist väärt on ka Vidzeme kontserdimaja Cēsis , mis pakub igal nädalal mitmesuguseid kultuuri- ja meelelahutusüritusi , kus esinevad tuntud ning armastatud Läti artistid ning kus on võimalus tutvuda välismaise kultuuriga ja seda nautida. Isegi kui teil ei ole enam võimalik üritusel osaleda, on Cēsise kontserdimajas kunstigalerii, kus näitused on hoolikalt sobitatud kontserdimajas toimuvate olulisemate kontsertide iseloomuga.

Kogege vanalinna võlu

Rahulikuks ja meeldivaks sügise nautimiseks, päikese ja värviliste puude mängu jälgimiseks on parim võtta ette jalutuskäik mööda Cēsise vanalinna munakivisillutisega tänavaid. Tänavate paigutus on jäänuk keskajast, säilitades punaste plekk-katuste, suletud hoovide ja restaureeritud fassaadidega vanu hooneid. Et jalutuskäik oleks eriti nauditav, soojendavad vanalinna kohvikud õhkkonda maitsvate toitude ja jookidega.

Võtke kaasa oma pere, sõbrad ja neljajalgsed lemmikud ning minge Tartust vähem kui 150 kilomeetri kaugusel sügisesele seiklusele!