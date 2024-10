Ehe Vietnam avab oma värvikaid kihte aeglaselt ja meeldivalt

Transport. Bussisõit võib olla problemaatiline. Olukord paraneb iga aastaga, kuid teed on endiselt kitsad ega ole ette nähtud nii intensiivseks liikluseks. Bussipileti hinnad on fikseeritud, ühistranspordiga pääseb ligi peamistele turismiobjektidele. Linnades on populaarsed tsiklitaksod ja kolmerattalised velorikšad. Suurtes linnades on võimalik sõita ka ühistranspordiga.

Majutusinfo. Phan Thieti kuurortides on ülekaalus neljatärnihotellid, hooned on enamasti vanemad, kuid korralikud, puhtad ja hästi hooldatud. Enamik sealseid hotelle asuvad mere ääres ja territooriumid on avarad ning rohelised. Hotellid on küll suhteliselt väikesed, kuid valikus on mitmeid toatüüpe. Vietnami köök on väga populaarne, seetõttu on peamiselt hotellide toitlustustüübiks ainult hommikusöök.