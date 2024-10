Varahommikul Rhodoselt saabunud reisijad pidid oma pagasit lennujaamas pea kaks tundi ootama

Põhjus peitub väljuvates lendudes

„Täna hommikul pidid Rhodoselt Tallinnasse saabunud reisijad tõepoolest oma pagasit tavapärasest kauem ootama. Põhjuseks oli asjaolu, et Rhodoselt saabuv lend hilines pool tundi ja sattus samale ajavahemikule, mil väljumas oli kolm lendu, mille pagasi liigutamiseks oli tarvis kogu meeskonna ressurssi,“ kommenteerib Tallinna lennujaama kommunikatsioonispetsialist Eneli Rohtla. Ta rõhutab, et väljuvate lendude õigeaegne teenindamine on alati prioriteet.

„Meil on väga kahju, et reisijad pidid tavapärasest kauem ootama ning me vaatame kindlasti üle, kuidas parandada info liikumist erinevate osakondade vahel, et reisijad saaksid infot paremini,“ sõnab Rohtla.