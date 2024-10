Koolivaheaja meeldetuletus. Reisikindlustuse peab võtma vähemalt kolm päeva enne reisi

Nikolajev märkis, et eriti oluline on see lastega koos reisides. „Lapsed jäävad tihti ootamatult haigeks ja see on peamine põhjus, miks perereisid ka ära jäävad. Kui haiguse tõttu ei saa terve pere reisile minna, siis on see märkimisäärne kahju, kui kindlustus puudub, kuna kindlustus aitab korvata juba tehtud kulutused, nagu lennupiletid, majutus ja transport,“ lausus Nikolajev. Ta lisas, et endiselt on reisimisel kõrgendatud ohuks koroonaviirus, mis on taas aktiivselt levimas.