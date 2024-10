Sagedastele lennureisijatele lisamaks? Uuring: see tooks aastas sisse 64 miljardit eurot

Rahvusvahelise uuringufirma More in Common küsitlusandmete analüüs näitab, et jõukamad inimesed oleksid enim mõjutatud, kuna nad lendavad sagedamini. Vaid 15% leibkondadest, kelle aastasissetulek on alla 20 000 euro, lendaksid piisavalt, et maksta kavandatud maksu. Seevastu sissetulekuga üle 100 000 euro aastas leibkondadest teeks seda 63%.

Õigusbüroo AdaStone Law uuris ettepaneku õiguslikke tagajärgi ja jõudis järeldusele, et see on Euroopa Liidu (EL) ja riiklike seaduste alusel teostatav. Siiski võivad ranged andmekaitseseadused põhjustada probleeme piletite ostmisel.

Briti mõttekoja New Economics Foundation (NEF) ja partnerorganisatsioonide analüüsi kohaselt võiks lennukite süsinikheide väheneda 21%, kui iga inimene saaks maksuvabalt teha vaid ühe edasi-tagasi reisi aastas. Väljapakutud maksuidee näeb ette, et iga järgmise reisi pealt tuleb maksta 100 eurot rohkem. Näiteks 11. reisi puhul oleks maksu suurus juba 1000 eurot.

Kuigi osas Euroopa riikides kehtivad lendamisele juba praegu keskkonnatasud, on need võrdlemisi väikesed ja ühetaolised. Seetõttu on päevakorda kerkinud idee, et maksustada tuleks eelkõige neid, kes lendavad palju.

The Guardiani teatel kasvavad lennunduse heitkogused, kuna sektor on kogu Euroopas endiselt tugevalt subsideeritud. Väljaanne nimetab, et lennukikütus on vabastatud aktsiisimaksudest, lennupiletid on tavaliselt käibemaksuvabad ja enamik lennundussektori heitmetest on jäetud välja ka ELi heitkogustega kauplemise süsteemist.

Aruanne leidis, et kõige toimivam lahendus oleks see, kui säärane maks kehtestataks liiduüleselt. See nõuaks aga liikmesriikide ühehäälset otsust, mida on maksupoliitika osas olnud eriti raske saavutada.

„Need meist, kes lendavad rohkem kui üks või kaks korda aastas, peaksid tunnistama, et nad on väga väike osa maailma elanikkonnast – ja tarbivad kliimalimiiti teiste arvelt,“ ütles Sola Zhang, rahvusvahelise puhta transpordi nõukogu (ingl k International Council on Clean Transportation) lennundusekspert. „Vähem lendamine või transpordiliikide vahetamine on ilmselgelt kõige tõhusam lahendus [lennunduse keskkonna jalajälje vähendamisel],“ lisas ta.