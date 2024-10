Praha keelustab pubirallid. Eesmärk on linna meelitada kultuursemaid turiste

Praha abilinnapea Zdeněk Hřib ütles sel nädalal ajakirjanikele, et õhtul kella kümnest hommikul kuueni ei tohi giidi juhtimisel ööelu ekskursioone korraldada.

2023. aastal joodi Tšehhi vabariigis ühe elaniku kohta 128 liitrit õlut – rohkem kui kusagil mujal maailmas. Mõnes restoranis on õlu endiselt odavam kui vesi ja paljud vanalinna pubid pakuvad kohalikku laagrit vähem kui 3 euro eest.

Tšehhi hotellide ja restoranide liidu juht Václav Stárek tervitas linnavalitsuse otsust. „Pubirallid on olnud probleem nii kohalikele kui ka teistele turistidele,“ sõnas ta. Samas ei usu ta, et keeld müüki mõjutaks. „Kellelgi ei keelata pubis käia, kuid korraldatud rallisid me ei vaja,“ lisas ta.