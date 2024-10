Meeldetuletus koolivaheajal reisijatele: kuidas väljaspool EL-i mõistlikult internetti kasutada?

„Tänapäeval ei pea kurjategija sinu tegevuse jälgimiseks olema isegi samas ruumis. Näiteks võib mõni samasse võrku ühendatud seade olla nakatatud pahavaraga, mis jälgib kasutaja teadmata kõigi selles kohvikus olevate nutiseadmete internetiliiklust. Seega, kui sa pole WiFi võrgu turvalisuses kindel, siis eelista võimalusel alati mobiilset andmesidet,“ hoiatas Neerot ning lisas, et andmevargused ja kontode kaaperdamised on avalikes võrkudes sagedased ohud, mis võivad ootamatult tekitada suuri probleeme.

Rändluspakett tagab meelerahu ja hoiab kulud kontrolli all

Telia ühendusteenuste osakonna juhi sõnul on parim viis mugavalt reisimiseks, andmesidekulude kontrolli all hoidmiseks ja turvalisuse tagamiseks osta ette nädala- või kuupakett, mis aktiveerub automaatselt sihtriiki saabudes. See lahendus on eriti mugav klassikalistel puhkusereisidel, kus tead, et vajad pidevat internetiühendust kindla aja vältel. Siiski on enne reisi mõistlik optimeerida oma mobiilse internet kasutust: