Diskrimineerimine? Lufthansale määrati kopsakas trahv, sest lennufirma ei lasknud juudirahvusest reisijaid lennule

2022. aasta mais keelas lennufirma enam kui sajale juudi rahvusest reisijale juurdepääsu jätkulennule Frankfurdis, kuna mõned neist keeldusid lennul näomaski kandmast. Osa juudirahvusest reisijatest seisis grupina lennuki vahekäikudes ja avariiväljapääsude ees ning ei järginud lennukipersonali juhiseid.

Reisijad sõitsid New Yorgist Frankfurdi kaudu Ungari pealinna Budapesti. Pärast seda keelas lennufirma kõikidel lennukis viibinud juutidest reisijatel sisenemise Budapesti edasilennule, kuigi vaid mõned neist keeldusid toona lennukimeeskonna juhiseid järgimast. USA transpordiameti sõnul oli lennufirma süüdi juudi päritolu reisijate diskrimineerimises, koheldes neid nii, nagu oleks tegemist sama seltskonnaga.

Lufthansa on nõus trahvisummad ära maksma, kuid pole nõus väitega, et lennufirma diskrimineeris juute. Lufthansa ütles oma avalduses, et juhtum oli „kahetsusväärsete sündmuste kokkulangevus“.

„Kedagi ei tohiks reisimisel diskrimineerida.“

Ettevõte kaitses end väitega, et paljud lennukis viibinud juudirahvusest reisijad olid õigeusklikud mehed ning nad olid riietatud neile iseloomulikes mustades jopedes ja mütsides. Nad olid piletite broneerimisel kasutanud ka sama reisibürood. Kuna lennupersonal ei suutnud töötajate juhistest keeldunud reisijaid teistest eraldada, jõuti lahenduseni keelata tervel grupil jätkulennule pääsemine.

Lufthansa vabandas juhtunu pärast ja ütles, et soovib lennufirmana seista „hea tahte, sallivuse, mitmekesisuse ja aktsepteerimise eest“. Ettevõte teatas ka, et koolitab oma töötajaid, et nad selliste olukordadega tulevikus paremini toime tuleks. See on suurim karistus, mis kunagi lennufirmale kodanikuõiguste rikkumise eest määratud. Trahve makstes vältis Lufthansa aga kohtuasja tekkimist.

USA transpordiminister Pete Buttigieg ütles, et rekordiliselt suured trahvid annavad teistele lennufirmadele signaali, et võimud on valmis tegutsema, kui reisijate kodanikuõigusi rikutakse. „Kedagi ei tohiks reisimisel diskrimineerida.“