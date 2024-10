KASULIK | Lend tühistati viimasel hetkel või hilineb? Loe, mida silmas pidada kaebuse esitamisel

Viimase aasta jooksul on tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile (TTJA), Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskusele ja tarbijavaidluste komisjonile laekunud pea 700 pöördumist reisija õiguste ja kaebuse lahendamise korra kohta. TTJA ettevõtluse osakonna jurist Helena Tipka annab ülevaate, mida kaebuse lahendamisel silmas pidada.

Lennureisijal on kolm valikut

Lennureisija õigused on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 261/2004, mis kohaldub lennureisist mahajätmisele, hilinemisele, tühistamisele ja reisiklassi muutmisele. Pärast lennu tühistamisest teavitamist on reisijal õigus valida kolme valiku vahel, milleks on

7 päeva jooksul kogu pileti ostuhinna tagasimaksmine;

esimesel võimalusel ja võrreldavatel tingimustel teekonna muutmine lõppsihtkohta;

lend hilisemal kuupäeval.

Kui reisijaid teavitati reisi tühistamisest vähem kui kaks nädalat enne lennu planeeritud väljumisaega, on õigus nõuda hüvitist (v.a. erakorralised asjaolud) ning vajaduse korral hoolitsuskohustuse täitmist.

Kuhu pöörduda?

Esimene samm on määrusest tulenevate nõuetega seonduvalt pöörduda tegeliku lennuvedaja poole. Pane tähele: lennureiside puhul ei pruugi tegelikuks lennuvedajaks olla sama vedaja, kelle veebilehelt on lennupiletid soetatud. Teatud lennuvedajad vahendavad ka teiste vedajate lennupileteid. Tegelik lennuvedaja on enamasti leitav lennupiletilt või broneeringult.

Kui reisija on vedaja poole pöördunud, kuid vedaja ei ole kaebusele kahe kuu jooksul vastanud või reisija lennuvedaja vastusega ei nõustu, on võimalik pöörduda riikliku rakendusasutuse poole, mis on olemas igas Euroopa Liidu riigis, Islandil, Norras ja Šveitsis. Rakendusasutusest saab reisija küsida abi kaebuse lahendamisel ja oma õiguste eest seismisel.