Kultuuripealinna aasta tõi suvel Tartusse rohkelt turiste

Linnapea Urmas Klaas ütles, et tänavune Euroopa kultuuripealinna aasta on pakkunud suurepärast võimalust tutvustada Tartut rahvusvahelisel tasandil. „Turistide arvu kasv, eriti välismaalaste seas, näitab, et kultuuripealinn Tartu 2024 oma programmi ja sõnumiga kõnetas inimesi ning jõudis kaugele. Tartu on tõepoolest avatud, inspireeriv ja elamusterohke linn, mis suudab pakkuda ainulaadseid kogemusi nii siinsetele elanikele kui ka külalistele üle kogu maailma,“ lausus Klaas.