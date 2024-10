Horvaatia kuulsaim rand kadus vee alla

Torm, suured vihmasajud ja keskmisest tugevamad tuulepuhangud on viimastel päevadel paljudes piirkondades probleeme tekitanud, kuid Horvaatias Brači saarel asuvas Boljana linnas juhtus tormi tõttu midagi ootamatut. Nimelt märkasid linnaelanikud, et Horvaatia kuulsaima ranna Zlatni Rati välimus on täielikult muutunud.

Ranna kuju muutumine ei tule kellelegi üllatusena, sest igal aastal muutub see mitu korda. Seekord on aga olukord teistsugune, sest suur osa ranna tipmisest osast on puudu.

„Seda ma kartsingi. Ma pole kunagi midagi sellist kogenud. Kliimamuutused on suured ja kahjuks on see meil siin uus normaalsus,’’ märgib üks Boljana elanik.

Teised ütlevad, et muretsemiseks pole põhjust, sest kui tuul puhub teiselt poolt, muutub rannajoon endiseks. Muide, erinevalt tavaolukorrast ei ole linnas viimastel päevadel kõva tuult üldse puhunud. Tugevamad puhangud olid kuni 80 km/h. Domineeris lõunatuul, kuigi reedel puhus rannal ka läänekaare tuul.

Brači saarel asuv Zlatni Rati rand ongi tuntud selle poolest, et selle kuju muutub loodusjõudude rakendumise tulemusena. Tavaliselt sarvekujuline rand muutub merehoovuste, tuulte ja lainete kombinatsiooni tõttu. Need jõud liigutavad pidevalt randa katvaid väikeseid kivikesi, mistõttu ranna ülaosa suund muutub: mõnikord on see kaardus vasakule, mõnikord paremale ja pärast torme või tugevat tuult võib selle kuju hoopis teistsugune olla. Kõige tugevamalt muutub ranna ülaosa.

See nähtus muudab Zlatni Rati ainulaadseks vaatamisväärsuseks ja looduse lakkamatu jõu sümboliks. Lisaks on rannas ideaalsed olud, et tegeleda veespordialadega, nagu lohesurf ja purjelauasõit. Rannas puhuv tuul ja hoovused loovad sellisteks tegevuseks soodsad olud.