„Kui sa ei taha lennata, siis ära lenda!“ Äriklassis reisinud inimene polnud Air Balticu lennuga sugugi rahul

Olles palju raha maksnud, arvasid kolleegid, et saavad vähemalt lennu ajal lõõgastuda. Aga see ei õnnestunud. „Me ei saanud tooli isegi alla lasta. Istuda sai küll, aga see, et Air Baltic on niimoodi varustatud, oli üsna kummaline,“ märkis Oleg.