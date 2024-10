Tuntud Prantsusmaa suusakuurort on sunnitud uksed sulgema. „See on tõeline katastroof“

Olukord on tingitud lume puudusest, mistõttu on raske suusarajad aastaringselt avatuna hoida. Kagu- Prantsusmaa Isère’i piirkonnas asuv Alpe du Grand Serre’i suusakuurort sulgeb sel aastal uksed, sest kohalik linnavolikogu hääletas talispordi rahastamise vastu, ütles volikogu esimees raadiojaamale France Bleu.

Kuurort on üks paljudest kogu Euroopas, mis on viimastel aastatel sattunud keerulisse olukorda, kuna talved on muutumas üha soojemaks ning lühemaks. Selle tulemusena kannatab aga tugevalt suusakuurortite töö ning sissetulek.