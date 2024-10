Helsingi Sadam suunab tulevikus kogu Tallinna-Helsingi liini parvlaevaliikluse Läänesadamasse. Reisijatele ehitatakse uus terminal

Helsingi Sadama tegevjuhi Ville Haapasaari sõnul tähendab see Läänesadama ala laiendamist, uut tunneliühendust läänepoolse maanteega ja värske terminali ehitust. Praeguste plaanide järgi alustatakse tunneli rajamisega 2027. aastal, millele järgneb terminali ehituse algus.

Helsingi Sadama eesmärk on, et 2032. aastaks on kogu Tallinna-Helsingi parvlaevaliiklus suunatud Läänesadamasse.

„Sadama mõju kogu riigi käekäigule ei võimalik alahinnata. Meil on suur vastutus selle üle, kuidas Soome on muu maailmaga ühendatud ja sadam peab hoolitsema selle eest, et laevaliiklus sujuvalt toimiks,“ kommenteeris Haapasaari.

Samuti prognoosib Haapasaari liinile märgatavat kaubaveo kasvu, millele annab hoogu 2030. aastaks kavandatud Rail Balticu valmimine. „96% Soome väliskaubandusest toimub tänaseks mere kaudu. Inimesed on aina teadlikumad, et merekaubandus on Soome jaoks kriitilise tähtsusega ja Tallinna-Helsingi liin on selles kontekstis väga tähtis,“ lisas ta.

Reisijanumbrite osas pole Helsingi Sadam veel pandeemiaeelsele tasemele jõudnud, ent trendid on Haapasaari sõnul positiivsed. „Numbrid rühivad ülespoole ja ootame kasvu jätkumist, eriti Tallinna-Helsingi liinil,“ rääkis ta.

Haapasaari lisas, et näeb ka Tallinna Sadamat kindlasti rohkem partneri kui konkurendina. „Igal reisil või kaubaveol on alg- ja sihtkoht ning sujuv teekond nende kahe vahel on ülioluline,“ märkis ta. „Mõlemal sadamal on sarnased huvid ja seetõttu teeme ka koos samas suunas investeeringuid ja plaane.“