Türgi kuurordid on paanikas. Turistid põgenevad kõrgete hindade eest naaberriiki

Türgi on eestlaste seaski aastaid tuntud olnud kui eelarvesõbralik sihtkoht, kus on soodne majutus, odav, kuid hea toit ja silmailu pakkuvad vaatamisväärsused. Siiski seisab Türgi praegu silmitsi turismisektori suure langusega, kuna külastajad suunduvad Türgi asemel hoopis üle mere Kreekasse.

Üks reisiekspert sõnas Expressile, et kulude suhtes tundlikud välismaalased otsivad aina rohkem paremaid pakkumisi. Turiste on Türgist eemale peletanud eelkõige meeletu inflatsioon. Kui riik seda ei peata, on tulevik tume, hoiatab ekspert.

Ka türklased puhkavad Kreekas

Selle aasta 1. aprillil tabas Türgi turismisektorit veel üks löök – Kreeka hakkas türklastele väljastama viisasid, mis võimaldavad neil seitsme päeva jooksul külastada 10 Kreeka saart. Seeläbi pöörasid kodumaa kuurortidele selja ka türklased ise. Aprilli esimese 10 päevaga külastas Kreeka saari üle 20 000 türklase, kes oleksid varem ilmselt kodumaal puhanud.

Samal ajal seisid Türgi kuurorthotellid tühjana. Türgi reisibüroode ühenduse nõustaja Hamit Kuk sõnas augustis Expressile, et mitme kuurortlinna soodsamad hotellid on kõrghooajale vaatamata vaid pooltäis. „Bodrumi, Marmarise, Fethiye ja Antalya hotellide keskmine täituvus on praegu umbes 80 protsenti,“ tõi Kuk toona välja. Isegi väga odavaid pakkumisi tehes ei suutnud hotellid täituvust suurendada.

Tuntud kuurortlinnade hotellide keskmine täituvus on praegu umbes 80 protsenti.

Turismisektori ummikseisu pärast on muret väljendanud ka välismaa eksperdid. Austraalia reisibüroo Fast Cover Travel Insurance’i reisikindlustusnõuete vanemanalüütik Sarah Donaldson ütles Expressile: „Hüperinflatsioon on endiselt Türgi hädade peamine põhjus, sest isegi välismaalastel on endale raske majutus- ja muid kulusid õigustada. Kuna lähiriigid, nagu Kreeka, pakuvad üldiselt soodsamaid alternatiive, pole üllatav, et hinnatundlikud reisijad otsivad paremat pakkumist.“

Tema sõnul on tunneli lõpus siiski valgust näha, kuna augustis langes Türgi inflatsioon alla 52 protsendi. Veel mais oli see 75%. „Valitsus ootab, et inflatsioon langeb aasta lõpuks alla 42 protsendi, nii et turistid võivad intressimäärade langedes näha ka mõistlikumaid hindu,“ hindas Donaldson.