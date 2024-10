Kurioosum Austraalias. Reisija on sunnitud maksma lennufirmale tuhandeid dollareid, sest käitus lennu ajal ebasobilikult

Austraalia föderaalpolitsei andmetel käitus Lääne-Austraaliast pärit 32-aastane mees Perthist Sydneysse suunduval lennul häirivalt. Selle tulemusena pidi lennuk ümber pöörama ja tagasi Perthi poole sõitma, mis tähendas, et piloot oli sunnitud maandumiseks tühjendama lennuki kütusepaaki. See tõi lennufirmale kaasa aga suure rahalise kaotuse.

Nüüd on reisija kohustatud maksma lennufirmale tagasi 8 630 Austraalia dollarit (5352 eurot), et katta raisatud kütusekulu. Perthi kohus määras mehele ka 6 055 dollari suuruse trahvi, mis tähendab, et tema keset lendu toime pandud väärkäitumine maksab kokku 11 861 dollarit – tõenäoliselt mitu korda rohkem, kui ta lennupiletile kulutas.