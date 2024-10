REISIJUTT | Kuidas noor alpinist 11 mäetippu ühekorraga vallutas

Kokku oli marsruudil, mille Kristjan 13-liikmelise grupi kooseisus läbis, võimalik vallutada 16 mäetippu ja enim tippe, mis grupi kõige kangemad liikmed vallutasid, oli 13. „Tippude erinev arv tulenes inimestel sellest, et päevade vahel toimusid köietiimide vahel ümberjagunemised. Need tulenesid sellest, et need, kes soovisid minna mingil päeval lühemale või pikemale marsruudile, jagunesid vastavalt,“ selgitas Kristjan.