RIA selgitab: kuidas vältida pettuseid veebilehel booking.com?

Oleme viimasel ajal saanud teate kahest juhtumist, kus majutusteenust vahendava platvormi kaudu proovitakse inimesi petta. Mõlemad intsidendid toimusid populaarses keskkonnas booking.com, mida on aastate jooksul kasutatud enam kui 4,5 miljardi broneeringu tegemiseks üle maailma. Portaali on omaks võtnud ka Eesti reisihuvilised.

Tudeng soovis ööbida Riias ja läks sobivat majutuskohta otsima booking.com-i portaali. Valikul oli määravaks teguriks hind, mistõttu majutuskoha arvustusi ta ei lugenud. Peale broneeringu kinnitamist ei tulnud omanikult mingit tagasisidet ega juhiseid korterisse jõudmiseks. Kui klient oli sihtkohta jõudmas, helistas ta omanikule ja sai teada, et korteris on „veeavarii“ ning seal pole võimalik ööbida. Klient küsis võimaliku kompensatsiooni kohta, mille peale lubas omanik booking.com-is broneeringu tühistada, vastasel juhul oleks pidanud klient ööbimise eest tasuma. Samal õhtul võeti kliendi kontolt raha ikkagi maha, sest omanik polnud broneeringut tühistanud ja märkis portaalis, et klient majutuskohta ei ilmunud. Majutusteenuse pakkuja kustutas ka ühise vestluse booking.com-i keskkonnas, et poleks võimalik juhtunut hiljem tõestada. Seda ebameeldivat juhtumit oleks saanud ära hoida, lugedes majutuse kohta jäetud varasemate klientide arvustusi ja pöörates tähelepanu väga madalale hinnangule.