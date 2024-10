„Olukord on kontrolli alt väljas.“ Itaalias levib massiliselt ohtlik viirus

Väikeses Itaalia rannikulinnas Fanos on augusti keskpaigast saadik olnud üle saja kinnitatud nakatumise, millest 35 on vajanud haiglaravi. Ametivõimude sõnul ootavad kümme nakatunut veel ametlikku kinnitust selle kohta, et tegu on denguepalavikuga.