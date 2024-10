Hispaania provints maksab 15 000 eurot neile, kes on nõus sinna kolima

Rahvaarvu vähenemise käes vaevlev Extremadura piirkond on nüüdseks saanud loa rahaliste toetustega meelitada diginomaadid sinna elama. Eesmärk on elavdada piirkonna ärielu ning rahvastiku vähenemise ja vananemise käes kannatavaid külasid.

Piirkond on üks Hispaania vaesemaid

Madalaim toetus on 8000 eurot, kuid summa võib olenevalt inimesest ja piirkonnas viibimise ajast ulatuda kuni 15 000 euroni. 10 000 euro suurust toetust saavad taotleda alla 30-aastased naised ja need, kes on nõus kolima alla 5000 elanikuga küladesse. Teiste jaoks on maksimaalne summa algfaasis 8000 eurot. Kahe aasta pärast võivad esimesed toetuse saajad taotleda teist korda 5000 euro suurust toetust.