Valgevene pikendas sel suvel ühepoolselt viisavabadust mitme riigi elanikele. Septembri lõpus teatas piiriamet, et viimase kahe kuu jooksul külastas riiki umbes 6000 inimest 35 riigist. Kõige rohkem turiste tuli Saksamaalt ja Eestist, vastavalt 2333 ja 1193. Tuleb märkida, et Eestis elavad Vene passiga inimesed võivad Valgevenet külastada piiramatult ja see ei lähe ametlikku statistikasse kirja. See tähendab, et Eesti elanikke võib Valgevenes käia rohkem kui numbrid näitavad.