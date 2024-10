Koolivaheaja reisid on populaarsed – Novatours soovitab planeerida puhkus varakult

Laste koolivaheajaperioodi reiside hinnatase on, seoses suure nõudlusega, tavaperioodist kõrgem. Keskmine hind sõltub suuresti sellest, mis ajaperioodil, millise kestusega ja hotellivalikuga paketi on reisija ostnud. Novatoursi pühadereiside kestused sihtkohas on sel aastal alates seitsmest ööst kuni 15 ööni. Kõige suurem valik on nädalapikkustele reisidele ja reeglina müüb reisikorraldaja oma koolivaheajalennud täielikult välja.