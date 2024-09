Bangkok või Phuket – milline Tai sihtkoht sobib just sulle?

Phuket – Tai suurim saar, mis võlub eksootiliste elamustega

Hinnanguliselt on Phuketis umbes 40 randa. Mõned neist on väga rahulikud ja sobivad ideaalselt neile, kes otsivad privaatsust, teised on turistide poolt juba avastatud ning need on täis melu ja sagimist. Saare kõige populaarsem rand on ilmselt Patong, mis laiub kolme kilomeetri pikkuselt mööda lahe äärt. Rand on täis vaba aja veetmise ning spordi- ja puhkusevõimalusi. Lisaks päevasele meelelahutusele on Patong tuntud mereannirestoranide ja meeldejääva ööelu poolest. Neile, kes otsivad siginast-saginast veidi rahulikumat ja privaatsemat olemist, tasub reisida saare põhjaossa.