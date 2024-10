Ärev olukord viietärni hotellis. Puhkusereis Türgis lõppes lutikate hammustustega

„Hotellitoad osutusid normaalseks. Mõne aja pärast aga märkasin, et sõrmed hakkasid kipitama,“ rääkis Leedu Delfi lugeja esimestest kahtlastest ilmingutest. Ajapikku kipitustunne süvenes. „Ma tõesti ei mõelnud esialgu lutikatele. Arvasin, et see on midagi muud, aga peagi tekkisid kätele suured hammustused.“