Hiljuti Soomes valminud maailma suurimat kruiisilaeva tabas ootamatu rike

Royal Caribbean teavitas sel nädalal reisijaid plaanide muutusest. 28. septembril startima pidanud 7-öine merereis maailma suurima kruiisilaevaga Icon of the Seas jääb laeva rikke tõttu ära.

Külalistele, kes on Royal Caribbean’i kaudu broneerinud ka lennud, makstakse raha automaatselt tagasi. Kruiisiliin pakub ka kuni 200 dollari suurust hüvitist ühe külalise kohta USA-sisese reisi puhul ja 400 dollarit rahvusvahelise reisi puhul, et katta kõik iseseisvad lennumuudatused või tühistamistasud.

Pälvis kriitikat

Maailma suurim kruiisilaev Icon of the Seas alustas 27. jaanuaril USA-st Miamist oma esmakordset reisi. Royal Caribbeani jaoks Turu Meyeri laevatehases ehitatud hiiglaslik laev mahutab ligi 8000 reisijat.

Laev töötab LNG ehk veeldatud maagaasi abil, mis on väidetavalt puhtam kui traditsiooniliselt pardal kasutatav kütus. Miinuseks on aga suurem metaaniheitmete oht.

Metaan on süsinikdioksiidi järel suuruselt teine globaalset soojenemist põhjustav tegur. Seda on atmosfääris palju vähem kui süsinikdioksiidi, kuid see on palju võimsam.