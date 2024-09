HEA TEADA | Viis asja, mis on Tais keelatud. Süütuna näiv tegu võib kaasa tuua karmi karistuse

Soomlane Sipi Siljamäki on Tais 15 aasta jooksul näinud kõike, mis võimalik, alustades kaklusest 30 sendi pärast ja lõpetades pedofiiliaga. Ta nimelt töötab Hua Hini kuurordis nn turismipolitseina. See tähendab, et ta aitab hätta sattunud soomlasi ja teisi välismaalasi.

Siljamäki ütleb, et see, mis on Läänemaailmas täiesti normaalne või kohtupraktika järgi tühine süütegu, võib Tais kaasa tuua pika vanglakaristuse. „Välismaalased ei saa aru, et isegi väikesed asjad võivad siin olla äärmiselt tõsiselt,“ ütleb ta ja toob näite: ilma särgita ei tohi tänaval kõndida. Lääne mehed viskavad aga sageli särgi seljast.