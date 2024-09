750-eurone trahv. Hispaania linn kehtestab ületurismi ohjeldamiseks karmid reeglid

Malaga on üks Hispaania populaarsemaid suviseid sihtkohti, mida külastas eelmine aasta umbes 14 miljonit turisti, kirjutab Euronews.

Kuid ületurism on muutunud elanike jaoks nii häirivaks, et sel suvel toimusid linnas kohalike veetud protestid ja korraldati turismivastaseid kampaaniaid. Aktivistid ütlevad, et nende kodulinnast on saanud turistide teemapark. Nad kritiseerivad teravalt linna külastavaid turiste, kes ei oska seal normaalselt käituda.

Vastuseks sellele on Malaga kohalik omavalitsus ajakohastanud turismieeskirju ja käivitanud nii inglise kui ka hispaania keeles plakatikampaania, et tuletada külastajatele meelde, milline käitumine on linnas sobilik ja milline mitte.

Ametiasutused rõhutavad, et nende eeskirjade järgimine parandab elanike elu ja muudab ka turistide kogemuse linnas paremaks. Malagas on nüüdsest turistidele kehtestatud uued etiketi reeglid, mida kõik linna külastajad on kohustatud täitma.

1. Riietu viisakalt

Ametiasutused tuletavad külastajatele meelde, et nad peaksid tänavatel ja avalikes kohtades alati kandma pluusi või jakki, ainult bikiinide väel ei ole viisakas linnas viibida.

Eelmine aasta märkasid kohalikud elanikud, et turistid kõnnivad kesklinnas sageli vaid ujumisriietes või koguni särkideta, mistõttu kehtestati toona seadus, mis muutis sellise käitumise ebaseaduslikuks. Nüüd on keelatud avalikus kohas ilma üleriieteta või vaid aluspesu väel liikuda, rikkumiste eest võib Malaga linn määrata külastajale kuni 750 euro suuruse trahvi.

2. Ära häiri kohalikke

See reegel viitab külastajate käitumisele, mida võib pidada häirivaks või ebasobivaks elamupiirkondades. Linnavalitsus soovitab turistidel mitte karjuda, laulda või mängida valjusti muusikat. Valitsus palub, et külastajad oleksid eriti tähelepanelikud ja austaksid neid kellaaegu, mil elanikud puhkavad ning arvestaksid eakate, haigete, laste, õpilaste ja haiglatöötajatega, kes alustavad tööpäeva varahommikul.

3. Kõnniteed on vaid jalakäijatele