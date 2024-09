Välisturistide arv on Tartus märgatavalt suurenenud

„Võrreldes eelmise aasta suvega jõudis meieni pea 3000 külastajat rohkem. Väliskülastajate osakaal turismiinfos on püsinud stabiilselt 80-90% tasemel. Eriti märkimisväärset kasvu oleme sel suvel täheldanud sakslaste hulgas, kelle arv on koos Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 infopunkti külastajatega jõudnud taas 2019. aasta tasemele. Saksa turistide märkimisväärne kasv näitab, et kultuuripealinna sündmused ja hea turundustöö on nad taas Tartusse toonud,“ lisas ta.

Sakslased on uuesti leidnud tee Tartusse

Estiko grupi juht ja SA Tartumaa Turism nõukogu liige Kristo Seli ütles, et nii Lydia kui ka Dorpati hotellide täituvus oli suvel tervikuna rõõmustav. „Eriti hea meel oli selle üle, et just välisturistide osakaal kasvas tõusvas joones. Soomlaste osakaal on taastunud ning sakslased on uuesti leidnud tee Tartusse,“ ütles Seli.