2025 suvehooajal saab Novatoursiga reisida 13 sihtkohta ja avatud on uus põnev suund

„2025. aasta suvehooaja müügi algus on reisihuvilistele hea võimalus oma uue puhkuse välja valimiseks ning parimate lisahüvede ja ostueeliste kasutamiseks. Meie reisiprogrammis on olemas kõige populaarsemad puhkusereiside sihtkohad, sh need, mis on viimastel aastatel lisandunud ja kerkinud reisijate lemmikuks,“ ütles Novaturas grupi peadirektor Kristijonas Kaikaris.