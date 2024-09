Avasta Ida-Viru Seiklusmaa uusimad seiklused!

Sina saad valida, milline seiklus väärib tiitlit!

Nüüd on aeg sukelduda seiklustesse ja anda oma hääl just sellele seiklusele, mis sind kõige rohkem kõnetab. Hääletamine pole mitte ainult lõbus, vaid just sinu hääl võib osutuda otsustavaks rahva lemmiku tiitli määramisel. Hääletusvooru võitja kuulutatakse välja 5. detsembril Ida-Viru aasta ettevõtte ja vabaühenduse tänuüritusel. Kõikide hääletusel osalenute vahel loositakse välja novembrikuus toimuva #maitseseikluse kinkekaart.

Karukella puhkemaja kutsub sind osalema seikluses, mis ühendab meelelahutuse ja keskkonnasäästlikkuse. „Väikese roheseikluse“ raames jagatakse osalejad kaheks meeskonnaks, kes peavad lahendama prügi sorteerimise ülesande. See pole lihtsalt võistlus – see on seiklus, mis õpetab sulle, kuidas väikeste sammudega oma ökoloogilist jalajälge vähendada. Võitnud meeskond saab väärika roheauhinna, mis tuletab meelde keskkonnahoidlikke tegusid.

Narva on linn, millel on rikkalik ja mitmekesine ajalugu. Nüüd on sul võimalus seda avastada unikaalsel ekskursioonil, kus giid ja fotograaf viivad sind linna põnevatesse paikadesse ning äratavad lood ellu. Giid Aleksandr Openko viib sind jalutuskäigule läbi ajalooliste paikade, rääkides legende ja fakte, mis on seotud Narva ajalooga. Kogu seikluse jooksul jäädvustab fotograaf Valeria Aret hetked linna eri paikades ning ekskursiooni lõppedes saad kauni prinditud postkaardi ning digitaalse lingi, kust on võimalik kõik pildid ka alla laadida. See on ideaalne seiklus paaridele, sõpruskondadele ja töökollektiividele, kes tahavad tutvuda linna ajalooga, saades lisaks mälestuseks toredaid jäädvustusi ühisest seiklusest Narva linnas.