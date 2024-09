Lufthansa peatab Lähis-Ida konflikti tõttu lennud Tel Avivi ja Teherani

„Seoses hiljutise muutusega julgeolekuolukorras on Lufthansa Groupi lennufirmad otsustanud peatada viivitamatult kõik lennud Tel Avivi (TLV) ja Teherani (IKA),“ teatas Lufthansa oma avalduses.

Lennufirma lisas, et olukord kehtib kuni 19. septembrini (kaasa arvatud). „Sel perioodil ei sisene Iisraeli ja Iraani õhuruumi kõik Lufthansa gruppi kuuluvate lennufirmade lennukid.“

Lufthansa lisas, et jälgib olukorda tähelepanelikult ja teeb vastavalt sellele järgmised otsused. Lufthansa pikendas eelmisel nädalal Beiruti lendude peatamist kuni 15. oktoobrini.

Air France ütles, et lennufirma „hindab igapäevaselt olukorda“ Lähis-Idas ja rõhutas, et klientide ja meeskondade ohutus on lennufirma prioriteet number üks.