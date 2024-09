Kontroll algas Prantsusmaa, Hollandi, Belgia, Luksemburgi ja Taani piiril enne esmaspäeva hommikut ning on esialgu kavandatud kuueks kuuks.

Saksamaa on juba eelmisest aastast kontrollinud sisenejaid oma piiril Poola, Tšehhi, Austria ja Šveitsiga. 27-liikmelise Euroopa Liidu (EL) riik Saksamaa teatas eelmisel nädalal, et laiendab sel nädalal piirikontrolli kõigile oma üheksale maismaapiirile, et võidelda ebaseadusliku rände ja kuritegevuse vastu.