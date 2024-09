Bali saar võitleb ületurismiga. „Peame vältima olukorda, kus turistid muutuvad rahvavaenlasteks“

Indoneesias asuv Bali on pikka aega olnud turistide meelispaik, kuid külastajate kasvav sissevool avaldab survet kohalikule infrastruktuurile ja ohustab keskkonda, kirjutab Euronews.

Kuna Indoneesia ametiasutused on mures, et ületurism muutub kontrollimatuks, on nad ajutiselt peatanud uute hotellide ehitamise mõnes saare piirkonnas.

Meetmega loodetakse ohjeldada liiga suurt turistide hulka ja vähendada koormust kohalikele teenustele.

Pärast koroonapandeemia piirangute kaotamist on turism kiiresti taastunud. 2024. aasta esimesel poolel saabus Indoneesia statistikaameti andmetel Bali lennujaama 2,9 miljonit külastajat.

Keeld võib kehtida kuni 10 aastat

Piirang kehtib uute hotellide, villade ja ööklubide ehitamiseks mõnes Bali piirkonnas.

Ametiasutused ei ole kinnitanud, kaua see meede kehtib, kuid uudiste veenileht Detik tsiteeris kõrgemat ministrit Luhut Pandjaitanit, kes ütles, et see võib kesta kuni 10 aastat.

Veel 2019. aastal oli saarel 507 hotelli, kuid eelmise aasta seisuga on Balil juba 541 hotelli. Kuna turism on pärast koroonapandeemiat taastunud, on Bali teenused ja nende toimimine aga suure pinge all.

Eelmisel kuul hoiatas turismiminister Sandiaga Uno, et olukord Bali lõunaosas on liikumas ületurismi suunas. Elanikud on üha enam pettunud suurenenud liikluse ja turistide vastutustundetu käitumise tõttu.

Näiteks teevad külastajad saare pühapaikades alasti pilte ja tungivad templitseremooniatesse ebasündsa riietusega. Balil elab umbes 200 000 välismaalast, mis suurendab tööpuudust ja kuritegevust.

Bali on nüüd ka populaarne koht digitaalsete nomaadide jaoks, kes tulevad saarele mitmeks kuuks tööd tegema. Veebruaris kehtestasid ametiasutused 150 000 ruupia (8,15 eurot) suuruse turismimaksu turistidele, et säilitada kultuuri.

Ametnike sõnul kavandab saar raudteeühendust lennujaama ja populaarsete turismiobjektide vahel, et vähendada survet tiheda liiklusega teedele.

„Turistide 10-protsendiline kasv võib viia meid ületurismi territooriumile,“ tsiteeris Uno sõnu riiklik uudisteagentuur Antara. „Me peame vältima olukorda nagu Barcelonas, kus turistid on muutunud rahvavaenlasteks.“