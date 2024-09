Kas Tallinna turismibussid on külastajate seas veel populaarsed või ajalukku vajumas? Ettevõtte omanik annab aru

„Eks ta meie jaoks on liikumine kriisist kriisi, selline paras ellujäämise kursus,“ tõdeb CitySightseeing Tallinn Hop-on Hop-offi turismibusse haldava Rosemarie OÜ juhatuse liige ja omanik Lauri Truve (52), viidates koroonapandeemiast alguse saanud sündmuste jadale, kuhu on jäänud nii majanduslangus kui ka Ukraina sõda. Oma mõju avaldavad ka igasuvised tänavate remonditööd.

„Meie bussides on audiogiid, mis lubab sõita teatud tänavatel ja mille tekst on ammu ette kirjutatud. Siis sa pead nuputama, kuidas seda teksti mõistlikult modifitseerida – kõik need ahelad on meie jaoks seotud. Lisaks sellele [Ukraina] sõjast mõjutatud turismipotentsiaali vähenemine,“ kirjeldab Truve, kelle hallatavad turismibussid sõidavad Tallinna tänavatel valdavalt maist septembri lõpuni.