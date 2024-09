Lennundusgiganti tabab uus tagasilöök. Boeingu töötajad valmistuvad nüüd üldstreigiks

Üldstreik oleks järjekordne väljakutse lennundusgigandile, kes seisab silmitsi kasvava rahalise kahjuga, püüdes parandada ohutusprobleemide järgselt oma mainet. Väljaande BBC andmeil on üldstreik tõsine tagasilöök ka Boeingu uuele juhile Kelly Ortbergile, kes määrati kannapöörde eesmärgil praegusele ametikohale alles möödunud kuul. Uus juht kutsus ka töötajaid üles mitte streikima, hoiatades, et streik seab ohtu ettevõtte taastumise. Kokku võib streigiga liituda üle 30 000 lennuki tootmisega seotud töötajat.

„Palju sõltub sellest, kui kaua streik kestab. Eks lennufirmade juhid, kes on tellinud endale mõne Boeingu lennuki, jälgivad seda tähelepanelikult,“ kommenteeris BBC-le olukorda lennundusuudiste veebisaidi FlightGlobal Aasia tegevtoimetaja Greg Waldron.

Boeingul on USA majanduses oluline roll, andes tööd pea 150 000 inimesele üle kogu riigi ning olles Ameerika üks suurimaid eksportijaid.

Boeingu lennuki skandaalne paneel ja lennuõnnetused

Lennu pardal oli õnneliku õnnetuse ajal 171 reisijat ja kuus meeskonnaliiget, kes lendasid Portlandist Californiasse. Ühel hetkel oli näha, et lennukis hakkas õhurõhk langema, ja sai selgeks, et lennuki vasakult küljelt oli kadunud paneel. Väljast paistis, justkui oleks kadunud uks. Põhimõtteliselt see nii ka oli, sest tegu oli avariiväljapääsu uksega, mida konkreetsel lennukil küll aktiivselt ei kasutatud. Ka lennukikabiini tükk oli lahti tulnud, paljastades isolatsiooni. Ükski lennukis olnu tugevalt viga ei saanud.