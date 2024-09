Reisikorraldaja: ebakindlatel aegadel antakse pigem järele ja hoitakse kokku mujalt kui reisimiselt

„Majanduslikult ebakindlatel aegadel antakse pigem järele ja leitakse kokkuhoid mujalt, aga mitte reisimiselt,“ kinnitab Go Traveli tootejuht Jane Laurisoo reisibüroo statistikale tuginedes. Ta jätkab, et juulis saabus Go Travelile rekordtasemel reisipäringuid, mis näitab, et reisimine on eestlaste seas endiselt väga populaarne.

Estraveli hinnangul on praegune majandusolukord toonud küll mõningasi muudatusi reiside planeerimises, ent inimeste reisiharjumused on jäänud suures plaanis samaks. „Pigem kaalutakse ja süvenetakse varasemalt rohkem, mida erinevad reisipaketid sisaldavad, et leida nii optimaalseim pakkumine. Vanaviisi eelistatakse 4* majutust nii kodu- kui välismaal,“ rääkis Estraveli erakliendisuhete ja turundusosakonna juht Katrin Aaslaid.

Türgi ja Kreeka saared püsivad pingerea paremikus

Populaarsemad reisisihtkohad koolivaheajaks on Aaslaiu sõnul praegusel ajal jätkuvalt Türgi ja Kreeka saared, aga ka Soome ja Rootsi. Estraveli statistika kohaselt on läbi aastate populaarsed kevad-suvised lähimad sihtkohad veel Hispaania, Itaalia, Horvaatia ja viimastel aastatel nimekirja lisandunud Montenegro.

Türgi ja Kreeka populaarsust peamiste lennureisi sihtkohtadena kinnitab ka Go Travel, ent nende kõrval on Laurisoo sõnul jätkuvalt au sees auto- ja bussireisid. „Põhjuseid maanteetranspordiks on mitmeid ja mitte ainult soov rahaliselt säästa. Näiteks tuuakse eelistena välja soovi näha rohkem, külastada tee peal erinevaid vaatamisväärsusi või võtta reisile kaasa lemmikloomi ja rohkem asju,“ kirjeldas Laurisoo.

Üha enam reisitakse bussiga

Pärnumaa Ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuki sõnul on bussisõitjate arv pärast koroona-aastaid kasvamas, eriti kaugliinidel ja sellel suvel. „Bussifirmad on lisanud täiendavaid väljumisi ning uusi sihtkohti, kuhu Pärnust on võimalik mugavalt, kiirelt ja soodsalt sõita. Erilisemate sihtkohtade hulka kuuluvad näiteks Rovaniemi Soomes ja Kiiev Ukrainas, aga ka Euroopa suurlinnad,“ kommenteeris Kärpuk.