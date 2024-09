KUULA JA VAATA | Reisisõbrad: kõik, mida Austraaliasse kolimiseks teadma peab

Varasemalt panganduses töötanud ja Eestis karjääri teinud Mariliis otsustas 2016. aastal kõik siin saavutatu ajutiselt pausile panna ning pooleks aastaks Austraaliasse seiklema minna. „Mul oli Tallinnas 2 korterit ja elu siin paigas, aga reisihimu ajas minema,“ meenutab Mariliis. Kuigi esialgu pidi noor naine välismaal viibima 6 kuud, sai sellest plaanist kiiresti aasta ning tänaseks on Mariliisil teisel pool maakera oma pere ja kodu.

Naise sõnul on eestlastel Austraalias väga hea töö maine, ent ainuüksi sellest ei piisa, et omale sobiv töökoht skoorida. Töö leidmiseks peab olema hakkaja: „Aussis töö leidmiseks peab näitama palju huvi üles, mitte olema superkvalifitseeritud. Kui Eestis on vaja rohkem spetsialiste, siis seal just lihttöölisi,“ räägib Mariliis Eesti ja Austraalia erinevustest. Lisaks toob naine välja olulised näpunäited, kuidas ja kust ta täna Austraaliasse kolides töö ja kodu otsimist alustaks.

„Austraalias mulle meeldib, et on nii palju rohkem võimalusi elada head ja mugavat elu. Inimesed on seal samuti avatud, soojad ja sõbralikud. Aga kolimise teekonnal tuleb kindlasti arvestada sellega, et tekib ka ootamatusi,“ avab Queenslandis elav Mariliis riigi kultuurilist tausta.

Täna aga tunneb naine, et soovib lõpuks Eestisse tagasi tulla: „Ma tahan tulla laste pärast tagasi. Eestis on hea haridussüsteem – see tugev hariduspõhi annab eluks palju juurde“. Küll aga soovitab Mariliis kõigil, kel see mõte kuklas, kindlasti Austraaliasse minna. „Millal veel kui mitte praegu? Mine reisi enne lapsi – saad samal ajal ka raha teenida ning seda üsnagi lihtsalt. Sa elad ainult ühe korra!“ julgustab Mariliis kõiki kuulajaid mugavustsoonist välja astuma.

Kuidas aga naine omale Austraaliasse töö leidis, missugusesse piirkonda ta kolida soovitab, kuidas võõras riigis keel kiiresti suhu saada ning millised viisavõimalused noortel on, kuula lähemalt podcasti „Reisisõbrad“ esimesest Austraalia episoodist!

