Lufthansa toob mõneks ajaks Euroopa lendudele tagasi tasuta õlle ja veini

Juba mai lõpus märkisid erinevad portaalid, et pärast koroonapandeemiast tingitud pausi on Saksamaa suurim lennufirma Lufthansa andnud teada, et hakkab sel suvel pakkuma valitud lühikese ja keskmise pikkusega Euroopa lendudel katsetuse korras pakkuma taas tasuta jooke. Kuumade jookide katseperiood algas juulis ja peaks esialgu kestma 26. oktoobrini.

Kolm aastat tagasi, 2021. aastal otsustas lennufirma loobuda tasuta jookide pakkumisest turistiklassi reisijatele kõikidel lühematel Euroopa-sisestel ja Põhja-Aafrika lendudel. Selle sammuga hoidis Lufthansa kõikide arvutuste kohalt kokku keskmiselt 0,90 eurot reisija pealt. Lufthansa tegevjuht Jens Ritter on oma varasemates sõnavõttudes öelnud, et lennufirma usub, et neil õnnestub tasuta jooke jagades kliendi rahulolu näitajaid taas parandada, kuna viimasel ajal on need kiirelt langema hakanud.