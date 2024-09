VIDEO | Gran Canaria kuulutas kütusereostuse tõttu välja eriolukorra

Suletud on muu hulgas Las Palmase ja Telde piirkonna rannad. Kohalikud võimud kardavad, et reostus mõjub hävitavalt ökosüsteemile ja ka infrastruktuurile. Ohus on näiteks Jinámari oru looduskaitseala.

Hispaaniale kuuluvate Kanaari saarte loodus on tänavu kannatanud paljude äärmuste ja loodusnähtuste käes. Nii on saari tabanud põrgukuumus, põud ja ka metsatulekahjud. Veebruaris teatas ka kohalik keskkonnakaitseorganisatsioon, et ületurism on saarte loodust pöördumatult kahjustanud.